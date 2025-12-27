William Willms wird neuer Chief Financial Officer bei cts eventim

Foto: cts eventim

William Willms, langjähriger CFO der Lufthansa Technik AG wird zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von Holger Hohrein als Chief Financial Officer im Vorstand von Cts Eventim übernehmen. Hohrein hatte die Position Anfang 2023 übernommen und verlässt das Unternehmen nach drei Jahren zum Jahresende. Auch der Vorgänger von Hohrein, Andreas Grandinger, hatte die Position nach drei Jahren.

William Willms bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in Finanz-, Strategie- und Transformationsfunktionen mit. Zuletzt verantwortete der promovierte Volljurist als Vorstand Finanzen der Lufthansa Technik AG unter anderem die Bereiche Rechnungswesen & Finanzen, Risikomanagement, Recht, Revision & Compliance sowie IT und Digitalisierung. Während seiner Zeit als CFO erzielte Lufthansa Technik in den vergangenen Jahren Rekordergebnisse und setzte ein umfassendes Wachstums- und Digitalisierungsprogramm erfolgreich um.

Davor war William Willms Executive Vice President Konzernstrategie und M&A der Deutschen Lufthansa AG und Mitglied des Group Executive Committee. In dieser Rolle steuerte er konzernweite Transformationsinitiativen, Portfolioanpassungen sowie die strategische Weiterentwicklung der Lufthansa Group und war entscheidend an staatlichen Stabilisierungsmaßnahmen während der Corona-Pandemie beteiligt, wie es in der Mitteilung von cts eventim heißt.