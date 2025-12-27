Mecklenburgisches Staatstheater setzt für Interims-Spielstätte im Zeltbau auf ETC-Systeme

Foto: Silke Winkler

Seit Juni dient ein Theaterzelt in der Schweriner Schlossgartenallee mit einem Fassungsvermögen von 535 Zuschauern als funktionierende Interimsspielstätte während notwendiger Baumaßnahmen am Theaterhaus. Für die Beleuchtung in der Interimsspielstätte wurden neue Licht-Systeme von ETC angeschafft. Zum Einsatz kommen u.a. ColorSource PAR Deep Blue-, und Lonestar-Scheinwerfer.

Vor der Anschaffung war klar, dass die im Theaterzelt eingesetzten neuen Geräte einige Anforderungen erfüllen müssen. „Sie sollten flexibel und vielseitig sein, um unseren sechs unterschiedlichen Sparten in Schwerin – von Konzert über Ballett bis zum Schauspiel – gerecht zu werden“, sagt Hannes Ruschbaschan, Beleuchtungs-Chef im Mecklenburgischen Staatstheater. Neben künstlerischen Kriterien nennt Ruschbaschan aber auch pragmatische Aspekte, die bei der Kaufentscheidung mit einflossen. Der möglichst geringe Strombedarf der Lichtanlage gehöre genauso dazu wie ein geringer Zeitaufwand bei szenischen Lichtsetzungen, da man in dem Zelt „mit einer fixen Traversen-Konstruktion ohne verfahrbaren Verhang“ arbeiten müsse.

Vor diesem Hintergrund habe man sich konsequent für LED-Moving Lights entschieden, in Kombination mit einem über die Szenenfläche gleichmäßig verteilten Wash. Letzteres realisieren 18 Stück ETC ColorSource PAR Deep Blue. Zwölf SolaFrame 1000 (Vorgängermodell der aktuellen Halcyon-Reihe) und zehn Lonestars sichern zum einen den Grundverhang; zum anderen bilden sie die „perfekte Ergänzung“ zu dem bereits bestehenden Ensemble aus 18 ColorSource PAR und rund 40 Stück Source Four jr.

Angesteuert wird das LED-Scheinwerfer-Set von einer, bereits seit Jahren in dem Haus verwendeten ETC Gio @5. Nach diversen Premieren, darunter „Die lustige Witwe“ (elf ausverkaufte Vorstellungen), „Merlin oder Das wüste Land“ und „Die Fledermaus“ zeigt sich: „Das Publikum nimmt die Interimsspielstätte gut an“, sagt er, „wir sind froh, dass uns unser Publikum treu bleibt und den Weg in diese Zwischenlösung findet.“