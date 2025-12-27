Hasko Weber wird neuer Intendant am Staatsschauspiel Dresden

Foto: Sebastian Hoppe

Der Interimsintendant und Operndirektor am Staatstheater Cottbus und Regisseur Hasko Weber (Jg. 63), soll ab August 2027 die Intendanz des Dresdner Staatsschauspiels übernehmen.

Weber wurde in Dresden geboren und besuchte von 1985 bis 1989 die Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig. Bereits von 1990 bis 2001 war er am Staatsschauspiel Dresden tätig, zunächst mit einem Gastengagement und als Schauspieler mit Regieverpflichtung, ab 1993 als Schauspieldirektor. Anschließend war er am Schauspiel Stuttgart als Hausregisseur und später als Intendant (2005 bis 2013) sowie am Deutschen Nationaltheater Weimar als Intendant tätig (2013 bis 2024) und leitet seit 2025/2026 als Interimsintendant das Theater Cottbus.

Die Landeshauptstadt Dresden finanziert das Staatsschauspiel anteilig entsprechend der Regelungen im Hauptstadtkulturvertrag.

