internationale tanzmesse nrw 2026 abgesagt

Foto: Foto von Ariel Salgado auf Unsplash

Beim digitalen Kick-Off Meet-Up zum internationalen tanzmeeting am 9. Dezember erklärte Heike Lemke, Geschäftsführerin des nrw landesbuero tanz, dass die Tanzmesse aufgrund der jüngsten kulturpolitischen Veränderungen, die zu einer Unterfinanzierung geführt haben, 2026 nicht in Düsseldorf stattfinden werde.

Als digitale Brücke, um neue Ideen für ein internationales Netzwerk im Tanzbereich zu fördern un der internationalen Tanzszene eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung zu bieten, stellte Heike Lemke das Konzept des internationalen tanzmeetings vor. Kerstin Rosemann, Co-Direktorin des internationalen tanzmeetings, ging näher auf die neuen Formate unter dem Label internationales tanzmeeting 2026 ein.

Hier geht es zur Zusammenfassung des Meetings und zum Konzept des internationalen Tanzmeetings.