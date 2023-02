Aviel Cahn ab 2026 Intendant der Deutschen Oper Berlin

Foto: Aviel Cahn Copyright: Carole Parodi

Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin hat am Montag (6.2.20223) dem Abschluss des Vertrages mit Dr. Aviel Cahn als Intendant der Deutschen Oper Berlin zugestimmt. Vertragsbeginn ist der 1. August 2026. Er tritt die Nachfolge von Dietmar Schwarz an, dessen Vertrag im Sommer 2025 endet. Der Stiftungsrat folgt damit einer Empfehlung des vom Vorsitzenden des Stiftungsrates, Senator Dr. Klaus Lederer, eingesetzten Beratungsgremiums. Dem Gremium gehörten Irene Bazinger, Amelie Deuflhard, Sarah Wedl-Wilson, Sir Donald Runnicles, Jossi Wieler und Klaus Lederer an.

Aviel Cahn leitet derzeit als Generaldirektor das Grand Théâtre de Genève. Nach Stationen u.a. beim China National Symphony Orchestra in Peking, an der Finnischen Nationaloper Helsinki und am Stadttheater Bern übernahm er 2009 die Leitung der Opera Vlaanderen Antwerpen/Gent, deren Intendant er bis 2019 war. Aviel Cahn ist Präsident der Europäischen Musiktheater-Akademie mit Sitz in Wien und gastiert als Dozent an der Universität Wien und am Mozarteum Salzburg.