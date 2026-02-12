Termin-Tipp: Digitales int. Tanzmeeting startet am 11. Februar

Das nrw landesbuero tanz startet mit dem internationalen tanzmeeting 2026 eine digitale Veranstaltungsreihe für internationalen Austausch und fachlichen Dialog im zeitgenössischen Tanz.

Für 2026 sind zwei digitale Formate geplant, die, über das Jahr verteilt, jeweils vier Veranstaltungen umfassen, die sich an Tanzschaffende, Veranstalter:innen, Produzent:innen und Kulturinstitutionen aus NRW und weltweit richten:



„NRW meets … International Dance“ bringt Tanzprofessionals aus Nordrhein-Westfalen mit Kolleg:innen aus anderen Ländern und Regionen zusammen. Im Fokus der Netzwerktreffen stehen internationale Distribution, Kooperationen, Gastspiele, Partnerschaften und kulturpolitische Rahmenbedingungen.



„Talk & Connect – International Dance Dialogue“ widmet sich dem Diskurs über Themen im internationalen Kontext und greift dabei Arbeitsformen, faire Bedingungen im Veranstaltungs- und Touringbereich sowie Diversität und Zugänglichkeit im kuratorischen Kontext und Mobilität und Nachhaltigkeit im künstlerischen Zusammenhang auf.



Erste Termine



NRW meets… International Dance #1

Take it on tour – Produktive Netzwerke für internationale Distribution

Mit Künstler:innen, Veranstalter:innen und Netzwerken

11. Februar 2026 | 13:00 – 13:45 Uhr



Talk & Connect – International Dance Dialogue #1

Working together – international networks and partnerships

25. März 2026 | 14.30 – 16:00 Uhr



Perspektive

Das internationale tanzmeeting fragt nach den Erfahrungen guter internationaler Zusammenarbeit, und danach, unter welchen Voraussetzungen internationale künstlerische Praxis stattfinden kann. Es versteht sich als Brücke zu einem internationalen Live-Event 2028 und als Grundlage für die nachhaltige Weiterentwicklung eines internationalen Networking-Formats. Mit diesem Format stärkt das nrw landesbuero tanz die NRW-Tanzszene darin, internationale Netzwerke aktiv zu pflegen und weiterzuentwickeln – digital, kostenfrei und ressourcenschonend.

Weitere Informationen: www.landesbuerotanz.de, www.tanzmeeting.com