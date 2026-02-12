World Stage Design soll 2029 im Verbund mit SHOWTECH in Berlin stattfinden

Die World Stage Design (WSD) ist ein führendes internationales Event, das Theaterdesign, Architektur und Bühnentechnik im Rahmen von Ausstellungen, Vorträgen, Workshops und Performances präsentiert. Die WSD wird alle vier Jahre von der OISTAT, dem weltweiten Netzwerk von Bühnen- und Kostümbildner*innen organisiert. Zuletzt 2025 in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Im Mittelpunkt des Events steht eine kuratierte Theaterdesign-Ausstellung, die sowohl für etablierte als auch für aufstrebende Designerinnen und Designer aus aller Welt eine Plattform bietet. Es ist der einzige globale Theaterdesign-Wettbewerb, die sich einzelnen Gestalterinnen und Gestaltern widmet.

Mit ihrem Konzept konnte die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft (DTHG) die Austragung der World Stage Design erstmals nach Deutschland holen. Das Event soll im Mai/Juni 2029 in Berlin stattfinden – in enger Synergie mit der SHOWTECH.

Wiebke Pohl, Geschäftsführerin der DTHG Service GmbH: „Die Verbindung von World Stage Design und SHOWTECH als zentrales Element unseres Konzepts schafft einen einzigartigen Raum, in dem künstlerische Visionen, technisches Know-how und internationale Perspektiven unmittelbar aufeinandertreffen.“

Viktoria Ebel, Geschäftsführerin der DTHG Service GmbH: „Berlin mit seiner außergewöhnlichen Vielzahl an Theatern und seiner Rolle als kultureller Melting Pot bietet die ideale Bühne, um eine vielfältige, offene und facettenreiche World Stage Design zu gestalten.“

Wan-jung Wei, Executive Director der OISTAT: „Zum ersten Mal bringen wir die World Stage Design nach Kontinentaleuropa. Die DTHG ist ein hervorragender Partner mit der nötigen Erfahrung und Vision, um diesen Meilenstein für die WSD zu realisieren.“

Aby Cohen, OISTAT-Präsidentin: „Berlin steht an der Schnittstelle von Ost und West. Als Stadt, in der sich Geschichte verdichtet und die Werte, die die OISTAT geprägt haben, zusammenfinden, ist sie zugleich ein Ort, an dem neue künstlerische Dialoge entstehen. Die World Stage Design nach Berlin zu bringen unterstreicht unser Bekenntnis zum globalen Austausch und zur Vielfalt, die unser Arbeitsfeld auszeichnet.“

OISTAT vereint Theaterarchitekt*innen und Bühnentechniker*innen aus derzeit 54 Ländern und setzt sich für internationalen Austausch und interkulturellen Dialog über Regionen und Disziplinen hinweg ein. Seit der Gründung der World Stage Design im Jahr 2005 wurde diese bislang in sechs Städten ausgerichtet: Toronto, Seoul, Cardiff, Taipeh, Calgary und Sharjah.

OISTAT und DTHG wollen die World Stage Design 2029 in enger Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern sowie mit kulturellen und Bildungseinrichtungen gestalten.