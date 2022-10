Termin-Tipp: Kulturmarketing Trends 2023

Foto: Pixelkult from Pixabay

Martin Juhls, Kulturmanager, Strategieberater und Gründer der Initiative Kulturkommunikation lädt am 10. Januar 2023 zum kostenfreien Webinar über Trends im Kulturmarketing ein. Fokus: Social-Media und digitale Kanäle.

Neunzig Minuten lang will er mit den Teilnehmenden zurückblicken auf die Entwicklungen des vergangenen Jahres und einen Ausblick darauf wagen, was 2023 wichtig wird und was nicht mehr zielführend ist. Gewohnte Strategien und Vorgehensweisen sollen auf den Prüfstand gestellt und zugleich neue Potentiale und Perspektiven aufgezeigt werden.

Mit seinem Angebot richtet sich Juhls an Kulturinstitutionen, Festivals, Veranstalter, Museen, Galerien, Kunstvereine, Theater, Oper, Ballett, Orchester, Konzerthäuser, Ensembles, Festivals, Großveranstaltungen, Konferenzen, Live-Locations, Clubs und Diskotheken sowie Kulturorganisationen, Tourismusregionen, Stadtmarketing, Stiftungen und Verbände.

Am diesjährigen Webinar hatten bereits über 350 Interessierte teilgenommen.

Die genauen Themen und Inhalte sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Anmeldungen sind ab sofort hier möglich

TERMIN: