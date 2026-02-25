Theater Regensburg erhält OPER! AWARDS 2026 als beste Oper für das Jahr 2025

Im Rahmen der festlichen Preisverleihung im Theater Regensburg wurden gestern die Preisträgerinnen und Preisträger der OPER! AWARDS geehrt. Insgesamt wurden OPER! AWARDS in 19 Kategorien plus einem Lebens- und Ehrenpreis verliehen.

Mit dem Oper! Award für die beste Oper ehrte die verlieh die Jury aus Fachjournalisten an das Theater Regensburg. Bewertungszeitraum ist spielzeitübergreifend das Jahr 2025. Das Gewinnerhaus des vergangenen Jahres war das Brüsseler Opernhaus La Monnaie / De Munt.

Den diesjährigen Ehrenpreis erhielt Bühnen- / Kostümbildner und Regisseur Jürgen Rose. Weitere Preise gingen u.a. an Cecilia Bartoli (Beste Aufführung), Cécile Trémolières (Beste Kostümbildnerin), Nadezhda Karyazina (Beste Nachwuchskünstlerin), Miina-Liisa Värelä (Beste Sängerin), Francesco Filidei (Beste Uraufführung), Jo Schramm (Bester Bühnenbildner), Alberto Malazzi, Coro del Teatro alla Scala (Bester Chor), Gianluca Capuano (Bester Dirigent), Barrie Kosky (Bester Regisseur), Jonathan Tetelman (Bester Sänger), Christoph Dittrich, Theater Chemnitz (Bestes Festival), Erin Morley (Bestes Solo-Album), Kay Kuntze, „Die toten Augen“, Theater Altenburg Gera (Beste Wiederentdeckung), Lisabetta Baratella / Barbara Minghetti, Verdi OFF – Festival Verdi Parma (Bestes Zukunftsprojekt) und Cecilia Bartoli, „Hotel Metamorphosis“ (Beste Aufführung).

Die OPER! AWARDS sind Deutschlands einziger öffentlich verliehener internationaler Opernpreis. Er wird jährlich im Rahmen einer Preisverleihungs-Gala an die weltweit besten Künstler und Akteure auf und hinter der Bühne vergeben.

Weitere Infos: oper-awards.com