Thomann stellt modulares Inspizientensystem vor

Mit t.inspi präsentiert Thomann Audio Professionell ein neues, softwarebasiertes Inspizientensystem, das klassische Bedienlogiken mit moderner Netzwerktechnologie verbinden soll. Im Zentrum steht nach Aussagen des Unternehmens die Steuerungssoftware UNIVERSE, die eine flexible, anpassbare Systemkonfiguration sowie die Integration bestehender Theaterinfrastrukturen ermögliche.

Das System kombiniert ein frei konfigurierbares Touchscreen-Interface mit physischen Bedienelementen und überträgt etablierte Arbeitsweisen in eine digitale Umgebung. Durch offene Schnittstellen (u. a. NMOS, MQTT, DMX, SMPTE 2110) können Licht-, Audio- und Videosysteme markenübergreifend eingebunden und zentral gesteuert werden. Individuelle Anpassungen an hausinterne Workflows sollen durch die modulare Architektur möglich sein.



t.inspi ist nach Herstellerangaben vollständig netzwerkfähig und unterstützt plattformunabhängigen Zugriff sowie mobile Anwendungen im Proben- und Vorstellungsbetrieb. Erste Praxistests laufen unter anderem im Staatstheater Saarbrücken und im Schauspiel Köln.



Mit der Lösung will sich Thomann im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung von Bühnenbetrieben positionieren und adressiert insbesondere die Anforderungen an flexible, integrierte Steuerungssysteme im Theateralltag. thomann.de