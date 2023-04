VisionTwo mit Partnern auf der Prolight + Sound 2023

Foto: VisionTwo

Die VisionTwo GmbH wird auch 2023 wieder mit den Vertriebsmarken Claypaky, Coemar, DeSisti, ETC und GDS auf der Prolight + Sound in Frankfurt vertreten sein. Dort präsentiert sich der Vertrieb für professionelle Theater, TV/Studio- und Veranstaltungstechnik in Halle 12.1 am Stand E68.

Coemar ReLite Kit bringt neues (LED-)Leben in alte Scheinwerfer

Angesichts massiv gestiegener Energiekosten steht bei VisionTwo auch 2023 das ReLite Kit von Coemar wieder im Fokus. Egal, ob Stufenlinse, Profil- oder PAR-Scheinwerfer – die adaptierbaren ReLite Kits sind in jedem Fall die schnellste und zudem extrem hochwertige Möglichkeit, um von Halogen auf LED umzurüsten. Das ReLite Kit gibt es in den Varianten Tungsten, Daylight, VariWhite und wird künftig auch als FullSpectrum 6 (sechs Farben) erhältlich sein. Es kombiniert große Energieeffizienz mit minimaler Wärmeerzeugung, einer langen Lebensdauer der LED und einem unkomplizierten Umbau bei hervorragender Lichtqualität bei einem CRI>95. Ideal für Studios und Theater, die ihre hochwertigen und gut gepflegten Scheinwerfer älteren Baujahrs nicht entsorgen, sondern auf zeitgemäßem Niveau weiter nutzen wollen.

