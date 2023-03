19. Forum Theater-Controlling fokussiert Nachhaltigkeit

Foto: Pexels / Pixabay

Am 10. März findet in Ludwigsburg das 19. Forum Theater-Controlling statt. Bereits seit neun Jahren treffen sich Expertinnen und Experten aus dem Bereich Theater-Controlling in Ludwigsburg zum Erfahrungsaustausch. Gegründet wurde das Forum auf Initiative von Bettina Reinhart und Dr. Petra Schneidewind. Inzwischen haben sich dem Forum zahlreiche Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis angeschlossen.

Im Mittelpunkt der kommenden Veranstaltung steht das Thema Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und auch digital möglich.

Für Interessenten sind derzeit noch einige Plätze frei.

Kontakt:

Frau Dr. Petra Schneidewind

E-Mail: theatercontrolling@ph-ludwigsburg.de