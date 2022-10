NEUSTART KULTUR Back to Stage III – Jetzt Gelder der dritten Förderperiode für privat geführte Theater beantragen

Foto: Tom from Pixabay

Mit NEUSTART KULTUR hat die Bundesregierung im Jahr 2020 ein milliardenschweres Rettungs- und Zukunftsprogramm für den Kultur- und Medienbereich aufgelegt. Gefördert wurden und werden unter anderem pandemiebedingte Investitionen und Projekte verschiedener Kultursparten. Vor allem Kultureinrichtungen, die überwiegend privat finanziert werden, sollten und sollen in die Lage versetzt werden, ihre Häuser erneut zu öffnen und Programme wieder aufzunehmen, um Künstlerinnen, Künstlern und Kreativen eine Erwerbs- und Zukunftsperspektive zu bieten.

NEUSTART KULTUR Back to Stage III richtet sich an privat geführte Theater und fördert mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) auch im Jahr 2023 künstlerische Personalausgaben. Bis zu 50 Millionen Euro sind im Rahmen von NEUSTART KULTUR zur Unterstützung der mehr als 200 künstlerisch selbst produzierenden und Kunst vermittelnden Privattheater in Deutschland vorgesehen.

Der geförderte Zeitraum erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2023, die maximale Fördersumme beträgt 34.000 Euro. Die Antragsfrist hierfür läuft vom 1. Oktober bis zum 30. November.

Formulare und Informationen