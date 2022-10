Crashkurs: Digitales Kultur- und Eventmarketing

Foto:

Jetzt 33 % Frühbucher-Rabatt sichern

Infos und Anmeldung

In einem zweitägigen Online-Seminar vermittelt Martin Juhls, Gründer der Initiative Kulturkommunikation am 26. und 27. Januar 2023 einen umfassenden Überblick über Grundlagen und Strategien des digitalen Marketings. Der Kurs richtet sich an alle, die bereits jetzt oder in Zukunft digitales Marketing aktiv für ihre Werbung nutzen wollen. Mit seinem Angebot richtet sich Juhls insbesondere für die Geschäftsführenden, Intendant:innen, Festivaldirektor:innen, Kommunikations- und Marketingleitungen sowie Social Media- und Content-Manager:innen im Kultur- und Eventbereich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Teilnahmebeitrag beträgt regulär 600 EUR zzgl. MwSt. Wer bis 31.12.22 bucht, spart 200 EUR.