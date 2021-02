VR-Technik für Theater Zuhause

Foto: Inflight VR Software GmbH

Mit dem frontrow Konzept von Inflight VR sollen Kulturinstitutionen aller Art – von Theatern über Opern bis hin zu Museen – ihre Shows und Erfahrungen in Virtual Reality präsentieren können. Das Konzept umfasst die Unterstützung bei der Erstellung dieser VR-Erlebnisse, den Vertrieb über die neue frontrow Plattform https://www.thefrontrow.io sowie die Lieferung der VR-Erlebnisse auf VR-Headsets an Kunden zuhause. Mit frontrow können Kulturinstitutionen ihr Angebot digitalisieren und neue Erlösquellen erschließen, selbst in Zeiten, in denen die Türen von Theatern, Opern und Museen geschlossen sind. Auf der anderen Seite bietet es Menschen die Möglichkeit, einfach, sicher und bequem von zu Hause aus Kulturangebote in VR zu erleben. Dafür wird keine vorherige Erfahrung mit VR oder ein eigenes VR Headset benötigt, denn frontrow stellt alles zur Verfügung.