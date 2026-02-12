Manuel Schöbel bleibt Intendant der Landesbühnen Sachsen

Der Freistaat Sachsen hat den Vertrag mit Manuel Schöbel als Intendant der Landesbühnen Sachsen erneut verlängert. Die neue Amtszeit beginnt am 1. August 2027 und währt weitere drei Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2029/2030. Schöbel wird 2030 seinen 70. Geburtstag feiern. Der Vertrag wurde im Einvernehmen mit dem Gesellschaftervertreter, dem Staatsministerium der Finanzen, geschlossen. Der Aufsichtsrat der Landesbühnen Sachsen GmbH stimmte der Verlängerung zuvor einstimmig zu. Manuel Schöbel, 1960 in Dresden geboren, hatte die Intendanz der Landesbühnen Sachsen im Jahre 2011 übernommen.

Barbara Klepsch, Kulturministerin, Freistaat Sachsen: „Unter der künstlerischen Leitung von Manuel Schöbel haben die Landesbühnen Sachsen in den letzten Jahren die Herausforderungen der Corona-Pandemie sowie den Umbau und die Modernisierung der Felsenbühne Rathen erfolgreich bewältigt und darüber hinaus wichtige Themen wie Inklusion und die Gewinnung neuen Publikums vorangetrieben. Mit großer Weitsicht, organisatorischer Stärke und künstlerischem Mut gelang es Manuel Schöbel, das Vertrauen des Publikums auch außerhalb der angestammten Spielorte in Radebeul und Rathen zurückzugewinnen und die Besucherzahlen wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu heben. Daneben etablierte er erfolgreich die Abteilung »Junges.Studio«, die u.a. Inszenierungen und theaterpädagogische Angebote in die Kita’s und Klassenzimmer vor Ort bringt und damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen leistet, sondern auch maßgeblich zum Selbstverständnis der Landesbühnen als mobiles Theater beiträgt. Daher freue ich mich, dass wir Herrn Schöbel einmal mehr dafür gewinnen konnten, auch die nahe Zukunft der Landesbühnen Sachsen weiter zu gestalten und das Profil als mobiles Theater für den ländlichen Raum weiter zu schärfen.“

Manuel Schöbel: „Ich freue mich, Verantwortung für eine weitere stabile Entwicklung der Landesbühnen Sachsen zu tragen und gemeinsam mit einem starken Team den vielseitigen Spielplan in unseren vier Sparten zu gestalten und zu realisieren.“