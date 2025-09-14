Stadthalle Erding setzt auf professionelle Veranstaltungsplanung mit AutoSTAGE

Foto: Stadthalle Erding / AutoSTAGE

Die Stadthalle Erding im Nordosten von München, hat sich für AutoSTAGE als umfassende CAD-Lösung für ihre Veranstaltungsplanung entschieden. Mit der Classic-Lizenz von AutoSTAGE will die vielseitig genutzte Event-Arena ihre technischen Planungen für Konzerte, Shows, Ausstellungen, Messen sowie Tagungen und Kongresse noch effizienter und präziser gestalten, planen und dokumentieren. Von der ersten Konzeptidee bis zur finalen Umsetzung unterstützt die Software Planer dabei, komplexe Projekte effizient und präzise zu realisieren. Die Software ermöglicht es dem Team, übersichtliche Ausführungspläne und detaillierte Materiallisten per Mausklick zu erstellen. Alle Pläne können im bewährten DWG-Format problemlos mit Partnern, Dienstleistern und Kunden ausgetauscht werden.

Um einen reibungslosen Einstieg in die neue Software zu gewährleisten, führte Jens Mueller, Lead-Entwickler von AutoSTAGE, im August ein zweitägiges Vor-Ort-Training direkt in der Stadthalle Erding durch. Vier Mitarbeiter aus den Bereichen Technik und Vertrieb nahmen an der praxisorientierten Schulung teil und konnten umfangreiches Fachwissen für ihren täglichen Arbeitsablauf sammeln.

Das maßgeschneiderte Training berücksichtigte die spezifischen Anforderungen der Stadthalle: Von den Grundlagen des 2D-Zeichnens über die vielfältigen AutoSTAGE-Funktionen bis hin zur optimalen Einrichtung und Planung verschiedenster Veranstaltungsformate. Die Teilnehmer haben gelernt, wie sie mit AutoSTAGE ihre Planungszeit erheblich verkürzen und gleichzeitig die Qualität ihrer technischen Dokumentationen deutlich steigern können.